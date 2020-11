Portaltic.-ICEMD analiza el papel de la innovación en el tejido empresarial en su primer Enterprise Innovation Summit

MADRID, 11 Nov. (Portaltic/EP) -

ICEMD, el Instituto de Innovación de ESIC, ha celebrado este miércoles el primer Innovation Summit ICEMD 2020: 'Voyager to Innovation', un nuevo espacio de referencia para abordar los grandes retos que plantea la necesidad de innovación en el tejido empresarial. Este encuentro ha contado con la presencia de expertos y empresarios de talla mundial, que han compartido sus experiencias y sus ideas sobre la innovación y cómo esta influye en el día a día.

Joost Van Nispen, fundador y presidente de ICEMD, ha sido el encargado de llevar a cabo la ponencia inaugural, en la que ha repasado las grandes tendencias mundiales que están definiendo la realidad y condicionando la innovación, entre las que destaca la creciente digitalización en todos los sectores, siempre bajo el prisma de la importancia de escuchar a los clientes para ofrecer servicios a medida.

"Debemos volver a lo básico, dar a los consumidores razones para que confíen en nosotros. Para poder servir al consumidor debemos saber escuchar antes que hablar. En ICEMD, nuestra visión de la innovación se basa en la escucha activa, la investigación aplicada y el aprendizaje colaborativo. Estos elementos son los imprescindibles para una innovación abierta, sostenibles y comprometida con un mundo mejor", ha señalado.

Bajo la moderación de Enrique Benayas, director general de ICEMD y director de Corporate Education de ESIC, se ha dado paso también CIOS de grandes empresas, que han compartido su visión de la innovación en sus respectivos campos. Así, la jornada ha contado con la experiencia de Natalia Bayona, directora de Innovación, Educación e Inversión de la World Tourism Organization; Eva Ivars Buiges, CEO de Afflelou; Pablo Montoliu, jefe de Información e Innovación en Aon; y Jorge Herrero, director de Innovación y Desarrollo de Nuevos Negocios en eBay.

LA VISIÓN DE DIRECTIVOS DE GRANDES COMPAÑÍAS

Aplicado a sus diferentes campos, estos directivos han compartido soluciones tecnológicas que se han empleado para resolver problemas concretos en sus empresas, como el uso de Big Data e Inteligencia Artificial para lograr desarrollo sostenible en el sector del turismo; campañas de concienciación y control de la problemas de visión; creación de herramientas para mejorar el análisis y gestión de tareas relacionadas con el sector seguros; o campañas de fidelización para los clientes basadas en el uso de información.

El consenso entre estos CIOS es que la innovación tiene dos formas de manifestarse: creando respuestas a nuevas soluciones o agilizando enormemente procesos que ya existen. En este sentido, defienden que la innovación es una capacidad evolutiva de responder a los problemas que se presentan y es fundamental para formar parte de un modelo empresarial competitivo. "La Innovación no tiene tanto con hacer, como con ser", ha añadido Eduardo Gómez Martín, director general de ESIC.

También ha participado en esta jornada Ignacio Rivera, CEO Hijos de Rivera S.A.U., quien ha incidido en la importancia de crear un ambiente en la empresa el que se pueda producir esta innovación y en el que la gente no tenga miedo a proponer cosas nuevas y equivocarse, con el objetivo de "convertir el proceso de innovación en un pensamiento global". "Innovar es parte de una cultura empresarial. Es asumir riegos, equivocarte. Si no te equivocas no aprendes y si no aprendes no innovas", ha apostillado.

JÓVENES TALENTOS

En este foro también han participado jóvenes talentos que se apoyan en la tecnología para dar solución a las nuevas necesidades que se han producido en los últimos tiempos. Elia Legaz, cofundadora de DSIGN·CLOUD; Carlos Matilla, cofundador y CEO de FuVeX; David Purón, cofundador y director ejecutivo de Barbara IoT; y Blanca Montero, cofundadora de Next Station, han sido los profesionales que han dado su visión sobre la innovación y explicado qué es lo que consideran más importante para crearla.

En su experiencia personal con la innovación, este grupo de emprendedores, pertenecientes a sectores muy diversos, pero con el nexo común de la tecnología y el emprendimiento, ha llegado a numerosas conclusiones, como el riesgo que conlleva el hecho de innovar y que hay que asumir que la innovación se trata de un proceso en el que se van a cometer errores y es necesario aprender de ellos para avanzar: "Innovar es arriesgar", aseguran.

En este punto, advierten de que también es importante comprender que la innovación "tiene un propósito, resuelve problemas y tiene unos objetivos concretos". Así, al plantear la duda entre si elegir la tecnología o las personas como elemento más importante en la innovación, el consenso general es que "la tecnología es siempre una herramienta muy importante, pero que debe estar al servicio de las personas".

Por último, María Albalá, directora del Innovation Hub de ICEMD, ha analizado cómo la innovación está cambiando las diferentes relaciones que se tienen, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Así, pone como ejemplo los cambios que se han producido en relación con el entorno, potenciando la sostenibilidad y la responsabilidad con el medioambiente, o en la relación con los clientes, potenciando los procesos de digitalización y potenciando el trato personal.

"Cambia la relación con la tecnología, ya que ésta se ha filtrado en todos los aspectos de nuestra vida, desde la salud hasta la educación; cambia la relación con la gestión de los datos, ya que en la sociedad de la información es necesario disponer de esa información de la forma adecuada: y, finalmente, también cambia la relación con la propia innovación, que ha pasado de ser un proceso interno y cerrado en uno abierto y público, en el que se busca favorecer este ambiente mediante votaciones, concursos y competiciones que impulsen nuevas ideas", ha sentenciado.