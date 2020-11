Portaltic.-El ilusionista Uri Geller permite que Nintendo vuelva a utilizar al pokémon Kadabra en sus cartas

MADRID, 30 Nov. (Portaltic/EP) -

El ilusionista Uri Geller, conocido por ser capaz de doblar cucharas con la mente, ha anunciado que ha vuelto a permitir que Nintendo utilice la carta del pokémon Kadabra, después de estar 20 años ausente de la colección.

Geller denunció en el año 2000 a la compañía japonesa productora y distribuidora de videojuegos Nintendo por inspirarse en él para el diseño y el nombre del pokémon Kadabra, que en japonés se llama Yungeller y que empuña una cuchara. Desde entonces, la carta de este pokémon ha estado ausente.

Ahora, el ilusionista ha cambiado de opinión y ha afirmado que ha dado a Nintendo el permiso para que vuelva a utilizar al pokémon de tipo psíquico en sus cartas. "Lamento verdaderamente lo que sucedió hace veinte años. Niños y adultos, retiro la prohibición. Ahora, traer de vuelta la carta del pokémon Kadabra está en las manos de Nintendo", ha señalado Geller a través de su cuenta en la red social Twitter.

