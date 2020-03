Portaltic.-IMMUNE da voz a mujeres líderes del sector TIC para combatir la brecha de género: solo un 24% de trabajadoras en España

MADRID, 10 Mar. (Portaltic/EP) -

La brecha de género en el sector TIC no cesa y solo el 24 por ciento de los profesionales tecnológicos en España son mujeres, según el Libro Blanco de las Mujeres en el ámbito Tecnológico. Para visibilizar los retos de igualdad que aún deben afrontarse, IMMUNE ha puesto en marcha el ciclo de conversaciones en el que dará voz a las mujeres líderes de este ámbito.

La iniciativa 'IMMUNE Dialogues, Inspiring Women in Tech', surge del 'hub' de educación en tecnología y generación de talento en ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM) IMMUNE Technology Institute, y se enfrenta a una brecha de género tecnológica seis puntos mayor en España que en el resto de Europa.

El origen de esta realidad se encuentra en la baja adhesión de mujeres a los estudios científico-técnicos, pues solo un 20 por ciento de las estudiantes españolas eligen comenzar a estudiar una carrera STEM o relacionada a ramas IT.

Esta realidad persiste a pesar de que el sector tecnológico será uno de los que más crecimiento experimente en los próximos años con la creación de hasta 1.250.000 empleos hasta 2022, con unos 10.000 puestos vacantes actualmente por falta de cualificación.

El ciclo de conferencias 'IMMUNE Dialogues, Inspiring Women in Tech' quiere potenciar la vocación femenina en tecnología, dando a conocer perfiles relevantes e inspiradores, a la vez que crea un espacio de 'networking' para mujeres que trabajan en entornos tecnológicos.

Cada mes, la iniciativa reunirá a dos mujeres expertas en diversas temáticas del sector tecnológico como aprendizaje automático, Data Science, software, Inteligencia Artificial, Blockchain, arquitectura de sistemas o Ciberseguridad.

"Hay que dar ejemplos que inspiren, pero sobre todo hay que crear puentes de relación y diálogo entre las empresas y el talento femenino existente para seguir ampliando la presencia de la mujer en este sector, creando así nuevos referentes que fomenten las vocaciones femeninas", según palabras de Mónica Villas, directora del programa de Data Science de IMMUNE Technology Institute.

Por su parte, Berta Fernández, Executive IT Architect en IBM y CTO Cognitive Process Transformation en SPGI, destaca que uno de los principales retos del sector pasa por fomentar el conocimiento. "Hay muchas niñas que no saben que existe la posibilidad de formarse en tecnología, ciencia o que simplemente no siguen ese camino porque nunca se les han planteado la oportunidad de hacerlo", ha sentenciado.