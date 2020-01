Portaltic.-IMMUNE reunirá en Madrid a expertos en ciberseguridad para asesorar a estudiantes en uno de los perfiles mejor pagados

Publicado 03/01/2020 12:35:29 CET

MADRID, 3 Ene. (Portaltic/EP) -

IMMUNE Technology Institute reunirá el próximo miércoles 8 de enero en su Campus de Madrid (Paseo de la Castellana, 89) a cinco expertos en ciberseguridad para asesorar a los estudiantes en uno de los perfiles más demandados y mejor pagados a nivel internacional.

De esta forma, el 'hub' de educación en tecnología reinicia sus jornadas de conferencias y estrena los Open Days, un ciclo de encuentros entre profesionales del área tecnológica, enfocados en los retos de empleo y talento que afronta el sector.

Cada encuentro, gratuito y abierto al público, estará dedicado a una tecnología o rol profesional en el entorno tecnológico, con el objetivo de asesorar a los jóvenes a la hora de elegir sus estudios, mostrando las nuevas salidas profesionales que aparecen relacionadas con la tecnología y promoviendo la generación de talento STEAM.

En este caso, reputados expertos en ciberseguridad debatirán sobre las oportunidades laborales que ofrece esta disciplina, ahondando en las capacidades tecnológicas que están buscando las empresas líderes actualmente en estos tipos de perfiles, al tiempo que analizan cuál es la proyección profesional y de crecimiento que tienen los profesionales de ciberseguridad dentro de cualquier empresa.

Los ponentes en este encuentro serán Xabier Mitxelena, Cybersecurity Managing Director Iberia de Accenture; Luis Saiz, Head of Innovation in Security de BBVA; Emmanuel Roeseler, Security Operations and Response Leader de IBM Security; Henar Gómez-Cárdenas, BP de Selección y Talento para Ciberseguridad de Prosegur; y Enrique Serrano, Cybersecurity Engineer & Cybersecurity lead at IMMUNE Technology Institute.

FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

IMMUNE Technology Institute completa además su oferta formativa con nuevos 'bootcamps' orientados al entorno de la ciberseguridad. En 2020 dará comienzo el dedicado a Secure Coding, dirigido por Joanna Filipiak, Cybersecurity Manager en Banco Santander, y diseñado para programadores y directores de TI que quieran aprender técnicas y metodologías de desarrollo de 'software' pioneras para conseguir un sistema de seguridad robusto en programación.

Este 'bootcamp' cuenta con 40 horas presenciales que ayudará a los alumnos a crear 'software' seguro desde las primeras etapas del diseño, estudiando el ciclo completo de desarrollo y contemplando todo tipo de errores.

Asimismo, el centro presenta también para 2020 el 'bootcamp' en Advanced Cybersecurity, un programa presencial de 120 horas impartidas en 12 semanas, dirigido a profesionales que buscan comprender las principales vulnerabilidades de los sistemas de información y desarrollar las habilidades necesarias para diseñarlos de forma segura.

"Este 'bootcamp' cuenta con un cuerpo docente formado por los mejores profesionales de IT de compañías como Deloitte, Minsait, Repsol, BBVA o Grant Thornton, que guiarán a los alumnos para que desarrollen todas las habilidades en ciberseguridad a través de la metodología Study-Case, que proporciona escenarios del mundo real y un enfoque práctico", explica Enrique Serrano, Engineer en Cymulate y director del programa.