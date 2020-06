Portaltic.-India investiga a Vivo tras descubrir más de 13.000 móviles con el mismo número IMEI

MADRID, 9 Jun. (Portaltic/EP) -

La Policía local de la ciudad de Meerut, en India, ha descubierto cerca de 13.500 'smartphones' que utilizaban el mismo número IMEI, el código que identifica a cada teléfono móvil y que debería ser distinto en cada dispositivo, todos ellos pertenecientes al mismo fabricante.

Las autoridades policiales de Meerut -ciudad con 1,5 millones de habitantes situada a apenas 70 kilómetros de la capital, Nueva Delhi- han comenzado una investigación contra el fabricante de smartphones y su centro de servicio por fraude, según ha informado el portal local Economic Times.

El descubrimiento del supuesto fraude tuvo lugar cuando uno de los agentes de la Policía de Meerut, Akhilesh N. Singh, entregó su teléfono a los investigadores del departamento de cibercrimen porque no funcionaba correctamente después de haberlo reparado.

En la investigación, los expertos advirtieron la existencia de cerca de 13.500 teléfonos móviles que compartían el mismo número IMEI que el del policía inicial y que según confirma la Policía y recoge Android Police eran de la marca Vivo. El código IMEI identifica a cada teléfono móvil y debe ser único en cada dispositivo.

Las autoridades indias han asegurado que se trata de un problema serio que podría estar causado por una negligencia del fabricante de los teléfonos y que los criminales podrían estar aprovechándose de ello para cometer delitos.

No se trata de la primera ocasión en que Vivo es acusado de comercializar teléfonos en India con el mismo IMEI, y a finales del año pasado se descubrieron otros 100.000 'smartphones', muchos de ellos de la marca china, que usaban códigos falsificados a través de dispositivos capaces de borrar el IMEI original y añadir otro, como recoge el diario The Times of India.