Portaltic.-Insertar publicaciones de redes sociales en páginas web y el peligro de infringir derechos de autor

MADRID, 12 Jun. (Portaltic/EP) -

Utilizar la herramienta que permite insertar una publicación de una red social en una página web, ya sea un 'tuit', una fotografía o un vídeo es bastante habitual, pero puede llegar a infringir los derechos de autor.

Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, entre otras aplicaciones, cuentan con dicha herramienta, con la que es posible copiar un código para luego insertarlo en la página web.

En el caso de la red social Instagram, cuando un usuario sube una fotografía, se genera una sublicencia con el servicio, y si lo ha hecho de forma pública, otros usuarios pueden compartir la publicación en sus cuentas y otras redes sociales vinculadas.

Además, Instagram tiene una API con la que se pueden insertar imágenes compartidas de forma pública en la red social en páginas web a través de un código HTML. Sin embargo, esto no significa que cuente con la sublicencia para su uso.

Según las políticas de Instagram, la compañía pide "que las personas obtengan todos los derechos necesarios de los demás antes de compartir su contenido", tal y como ha declarado un portavoz de la red social a Europa Press.

En el apartado de 'Derechos de autor', la compañía indica que si el usuario cuenta con derechos de autor se pueden "conceder permisos para usar su obra sujeta a derecho de autor y evitar que otras personas la utilicen sin su permiso".

TWITTER

Twitter también cuenta con una herramienta para insertar 'tuits' en páginas web a través de publish.twitter.com, que permite personalizar el aspecto del 'tuit' insertado y copiar un código para luego usarlo en la página web.

La compañía afirma en su apartado de 'Política de derechos de autor' que responderá a las denuncias por supuestas infracciones, como "por el supuesto uso no autorizado de un vídeo o una imagen protegidos por derechos de autor que se hayan cargado mediante sus servicios de alojamiento de contenido multimedia o los tweets que incluyan enlaces a contenidos supuestamente infractores".

Sin embargo, Twitter advierte de que "no todos los usos no autorizados de materiales protegidos por derechos de autor constituyen infracciones".

En su apartado 'Política de uso legítimo', Twitter recalca que "la decisión final respecto de si un uso determinado de un material con derechos de autor constituye un uso legítimo corre por cuenta de un tribunal de justicia".

Asimismo, la compañía afirma que los tribunales tienen en cuenta cuatro factores a la hora de analizar los argumentos sobre el uso legítimo: el propósito y carácter del uso, la naturaleza de la obra copiada, la cantidad y la importancia de la porción utilizada de la obra copiada y el efecto sobre el valor de la obra copiada.

Twitter subraya que "las decisiones sobre el uso legítimo se toma según cada caso, y no hay fórmulas claras para determinar si un uso determinado puede considerarse legítimo". Además recomienda consultar con un asesor legal "si tienes dudas respecto de si determinado uso de una obra con derechos de autor puede considerarse legítimo". "Twitter no puede asesorarte al respecto de si el uso que quieres darle a una obra constituye uso legítimo o no", añade.

YOUTUBE

En el caso de la plataforma de vídeos YouTube, existen diferentes tipo de obras sujetas a derechos de autor, como obras audiovisuales, grabaciones sonoras y composiciones musicales, obras escritas, obras visuales, videojuegos y programas de software y obras dramáticas.

La compañía explica en el apartado '¿Qué son los derechos de autor?' de su página web que es posible utilizar una obra protegida por derechos de autor sin infringirlos obteniendo el permiso necesario o haciendo un uso legítimo.

Para obtener el permiso es necesario encontrar al autor del contenido y YouTube recalca que no puede "ayudarte a encontrar a las personas que podrían cedértelos". Algunos creadores indican en su canal cómo es posible ponerse en contacto con ellos.

En cuanto al uso legítimo, la compañía señala que "algunas personas no se han informado correctamente y creen que el uso legítimo se aplica automáticamente si dices unas palabras determinadas".

Sin embargo, dar crédito al titular de los derechos de autor de un contenido "no te otorga automáticamente el derecho a usarlo", ya que no implica que estés haciendo un uso legítimo del vídeo ni que el propietario te haya dado permiso a hacerlo.

Asimismo, YouTube cuenta con un apartado en el que explican el uso no comercial de vídeos en la prensa. Los propietarios de los canales de esta plataforma controlan los derechos del contenido que se muestra en el sitio web y se recomienda ponerse directamente en contacto con ellos si hay algún vídeo que se quiera "mostrar o incluir como referencia".

"Cuando muestres un vídeo de YouTube en una emisión o webcast, incluye una atribución verbal y en pantalla donde indiques el nombre de usuario o el nombre real del propietario del contenido correspondiente", añade la compañía.

FACEBOOK

En cuanto a la red social Facebook, la compañía recalca en su apartado de 'Derechos de autor' que "por lo general" cuando un usuario crea una obra original, cuenta con derechos de autor "desde el momento en que la crea".

Los usuarios que poseen derechos de autor pueden otorgar permisos para usar su trabajo, así como el derecho de "evitar que otras personas usen su trabajo protegido por derechos de autor sin permiso".

Asimismo, Facebook afirma que es posible infringir los derechos de autor de una persona incluso sin tener la intención de hacerlo y, por ello, recomienda "no usar el trabajo protegido por derechos de autor de otra persona si no tiene permiso".

La compañía también subraya que es posible infringir los derechos de autor incluso si una persona da crédito al propietario de los derechos de autor, modifica el trabajo, añade su propio material o el contenido está disponible en Internet.

En cuanto a las excepciones a los derechos de autor, Facebook asegura que pueden variar según el país, pero que en general el uso de obras protegidas por derechos de autor no debe perjudicar "injustamente" los intereses del titular de los derechos.

En este sentido, en la Unión Europea, cada país miembro debe garantizar que los usuarios "puedan confiar en las siguientes excepciones al poner a disposición el contenido: cita, crítica, revisión, caricatura, parodia o pastiche".