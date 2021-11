Instagram 'Add Yours' llega a las Historias para personalizarlas con hilos públicos

MADRID, 2 Nov. (Portaltic/EP) -

La red social Instagram ha anunciado su nueva función 'Add Yours' ('Ahora Tú', en inglés) a sus Historias de contenido efímero, con las que los usuarios pueden participar en las publicaciones de otras personas respondiendo con sus propias Stories y creando hilos públicos.

'Add Yours' es una novedad que funciona a través de un nuevo 'sticker' de las Historias de Instagram que permite crear hilos de respuestas en estas publicaciones efímeras, como ha explicado Instagram a través de Twitter.

Al añadir este elemento a una Historia, esta pasa a contar con "indicaciones personalizadas y respuestas públicas", según Instagram. "Puedes compartir el 'sticker' y ver quién responde en sus propias Historias", indica la red social.

Add Yours = a sticker that creates public threads in Stories ??With custom prompts and public responses, you can share the sticker and see who responds to it in their own Stories. pic.twitter.com/C9AXiFEo92