Instagram añade transcripciones de texto en las Historias mediante 'stickers'

MADRID, 10 Mar. (Portaltic/EP) -

La red social Instagram ha añadido una nueva función de accesibilidad a sus Historias de contenido efímero, con la introducción de nuevos 'stickers' que permiten mostrar transcripciones de texto automáticas del habla del usuario.

Según ha advertido a través de Twitter el periodista Matt Navarra, el nuevo 'sticker', denominado CC Captions, ha comenzado a mostrarse a algunos usuarios de las Historias de Instagram.

Al seleccionar esta opción -un 'sticker' más de los nativos de la red social-, Instagram muestra una transcripción en texto de la voz de los usuarios, que está generada automáticamente y se muestra en tiempo real.

Al igual que sucede habitualmente con estos elementos, Instagram permite personalizar la apariencia del 'sticker' de transcripción, al que es posible cambiar la posición del texto, el tipo de fuente, su tamaño o el color, entre otros aspectos estéticos.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for StoriesYou can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3