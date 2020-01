Portaltic.-Instagram añade tres nuevos efectos a Boomerang: SlowMo, Echo y Duo

MADRID, 13 Ene. (Portaltic/EP) -

La red social Instagram ha añadido a su herramienta de edición de fotos Boomerang -vídeos de corta duración que se reproducen en bucle- tres nuevos efectos: SlowMo, Echo y Duo.

Los Boomerang se añadieron a Instagram en el 2015 y desde entonces solamente permitían grabar un clip de apenas dos segundos que se repetían en bucle. Sin embargo como ha informado la compañía desde su cuenta de Twitter han incluido tres nuevos efectos que permitirán a los usuarios grabar nuevas formas de Boomerang.

El primer efecto es SlowMo, que reduce el vídeo a mitad de velocidad haciendo que se reproduzcan durante dos segundos en cada dirección en vez de solamente una vez. El siguiente es el efecto Duo, que rebobina el Boomerang desde el principio dándole un aspecto digitalizado.

?? SlowMo?? Echo????? DuoBoomerang has new creative twists that'll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL