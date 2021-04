Instagram se apunta a los dúos con la función Remix para Reels

MADRID, 1 Abr. (Portaltic/EP) -

Instagram ha ampliado las características de los vídeos cortos Reels para ofrecer una función que se asemeja a los dúos de TikTok: Remix, que permite a un usuario adjuntar su propio vídeo al de otro creadores de la red social.

Cuando un usuario ve un vídeo corto ('reel') de otro creador, puede pulsar sobre la nueva opción para hacer un Remix y, compartirlo con su grabación al lado, ya sea para responder a un amigo, mostrar una reacción o participar en un reto o tendencia.

La compañía ha anunciado esta nueva función a través de su perfil oficial en Twitter. En este Remix, el vídeo corto original aparecerá a la izquierda y a la derecha, el nuevo hecho por el usuario.

Re-re-re-remix ? Now you can use the Remix feature in Reels to create your own reel next to one that already exists ? Whether you're capturing your reaction, responding to friends or bringing your own magic to trends, Remix is another way to collab on Instagram ? pic.twitter.com/eU8x74Q3yf