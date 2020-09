Portaltic.-Instagram dejará cambiar el icono de la app con motivo de su décimo aniversario

MADRID, 23 Sep. (Portaltic/EP) -

La red social Instagram está trabajando para permitir a los usuarios cambiar el icono de la aplicación con motivo de su décimo aniversario.

Según las imágenes filtradas por el desarrollador Alessandro Paluzzi a través de su cuenta en la red social Twitter, los usuarios de Instagram podrán elegir entre una serie de iconos, entre ellos el original de la aplicación.

Instagram dejó atrás hace cuatro años su icono de una cámara marrón con el objetivo oscuro para ofrecer una imagen más colorida, manteniendo el logo de la cámara.

Con motivo de su décimo aniversario, que será el próximo 6 de octubre, Instagram está trabajando en la opción de cambiar el icono, una función que se incluirá en los ajustes de la aplicación.

To celebrate their 10th birthday, #Instagram is working on the possibility of changing the app icon by offering different alternatives ?? pic.twitter.com/0cZDFQJ4jj