Instagram se disculpa por un fallo técnico global que dejó sin visibilidad las publicaciones de activistas y usuarios

MADRID, 10 May. (Portaltic/EP) -

La red social Instagram se ha visto afectada por un fallo técnico que impidió que se mostraran los contenidos que los usuarios compartían, tanto de otros usuarios como sus propios archivo e Historias, lo que llevó a pensar en un intento de silenciar algunas campañas de concienciación.

La compañía explicó en Twitter que este fallo fue "un problema técnico global" que no estaba relacionado "con ningún tema concreto", una referencia a las protestas de activistas que la semana pasada -cuando se produjo el fallo- no pudieron compartir sus publicaciones ni las publicadas por otros usuarios.

En concreto, el fallo sucedió el miércoles 5 de mayo, coincidiendo con el 'Día Nacional de Concienciación sobre las Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas' en Estados Unidos, lo que llevó a activistas y usuarios a vincularlo con un intento de silenciar su protesta.

También en Twitter, el responsable de Instagram, Adam Mosseri, incidió el viernes en que "el fallo no estaba relacionado con el contenido", en respuesta a las personas que pensaron que la red social estaba eliminándolo debido a "lo que habían publicado o el 'hashtag' que habían usado".

E incluso se refirió a la efeméride como un día "increíblemente importante" para concienciar de un "problema crítico y ayudar a la comunidad indígena" en la plataforma, y se disculpó con "todos aquellos que han sentido que no pudieron llamar la atención sobre estas causas increíblemente importantes, y muchas otras en todo el mundo".

Yesterday we experienced a technical bug, which impacted millions of people's stories, highlights and archives around the world. For people impacted by this bug, they saw their stories that were re-sharing posts disappear and their archive and highlights stories were missing. https://t.co/E2WTcTN7Jt