Instagram estudia eliminar la opción de compartir publicaciones del feed en las historias

MADRID, 3 Feb. (Portaltic/EP) -

Instagram está probando eliminar la opción de compartir publicaciones del feed en las historias para evitar la repetición de contenidos ya publicados.

La red social Instagram ha deshabilitado la opción de compartir publicaciones en historias a algunos usuarios de los países donde se está realizando esta prueba. El objetivo es ofrecer un contenido más específico para mejorar la experiencia de sus usuarios.

Los usuarios de la red social se enteraron de esta prohibición a través de una notificación que explicaba que el motivo del cambio era que la comunidad de Instagram "quiere ver menos publicaciones en historias".

instagram users: I wish people stopped sharing so many feed posts to their Storiesinstagram: pic.twitter.com/KQkBbVY45v