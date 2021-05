Instagram explora la opción de crear publicaciones desde el ordenador

MADRID, 17 May. (Portaltic/EP) -

Instagram solo permite que sus usuarios lleven a cabo publicaciones desde teléfonos móviles, pero la red social ha comenzado a probar ahora de forma interna la posibilidad de realizar publicaciones desde ordenadores.

Así lo ha advertido el filtrador Alessandro Paluzzi en su cuenta de Twitter, en la que ha mostrado varias capturas que dejan ver una interfaz para la publicación de imágenes en Instagram desde el ordenador.

Desde ordenador y desde la página de Instagram, las capturas de Paluzzi muestran que los usuarios podrían arrastrar archivos para subirlos, tanto imágenes en formato JPG y PNG como vídeos en MP4 o QuickTime.

De la misma forma, los usuarios de Instagram desde el ordenador podrían escoger el formato de contenido que prefieren, entre 1:1 o cuadrado, retratos (4:5) o panorámico (16:9), así como personalizar las imágenes con filtros antes de su publicación y acceder a la herramienta de composición de post con localización y otros ajustes.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website ?? pic.twitter.com/pATuOHiTGE