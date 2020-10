Portaltic.-Instagram extiende la duración de los directos hasta las 4 horas

MADRID, 27 Oct. (Portaltic/EP) -

La red social Instagram ha introducido una serie de novedades en los vídeos en directo de Instagram Live y ha extendido su duración máxima, que pasa de una a cuatro horas, y ha añadido también un archivo de directos para almacenarlos por un tiempo limitado.

Como ha anunciado el perfil oficial de Instagram en Twitter, los vídeos en directo de la red social propiedad de Facebook ahora podrán guardarse automáticamente hasta 30 días antes de eliminarse mediante el nuevo archivo de directos.

Hasta el momento, Instagram limitaba la duración de los vídeos en directo de Live hasta 60 minutos. Entre el restro de medidas destaca que desde ahora pasa a ser posible hacer directos de hasta cuatro horas, como máximo.

Por último, para incrementar la visibilidad de los vídeos en directo, la red social ha introducido una nueva sección, 'Live now' -'en directo ahora'- en la aplicación de IGTV y en el pestaña Explorar de Instagram.

