Portaltic.-Instagram incorpora los mensajes directos en su versión para ordenadores

MADRID, 10 Abr. (Portaltic/EP) -

Instagram ha lanzado de forma global este viernes la función de mensajes directos en su versión de escritorio, que por primera vez permite intercambiar mensajes privados desde el ordenador.

La red social de imágenes, propiedad de Facebook, ya había anunciado anteriormente que se encontraba desarrollando la función de mensajes directos en su versión web para ordenadores, y esta característica se probaba en un número reducido de cuentas.

Ahora, según ha anunciado la plataforma a través de su cuenta oficial de Twitter, los mensajes directos se encuentran disponibles en su aplicación de escritorio. La plataforma ha explicado que el lanzamiento es global.

*Sliding into your DMs*Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world ?? pic.twitter.com/CT2SwuxHTv