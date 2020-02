Portaltic.-Instagram integra los GIF de Giphy en las respuestas a las Historias

MADRID, 5 Feb. (Portaltic/EP) -

Las red social Instagram ha introducido en su sección de Historias de contenido efímero la posibilidad de enviar archivos animados GIF como respuesta, a través de la integración de la biblioteca de contenidos de Giphy.

La red social, propiedad de Facebook desde 2012, ofrece a sus usuarios una librería de GIF en las Historias desde enero de 2018, precisamente a través de Giphy, pero hasta el momento esta función se limitaba solamente a las publicaciones.

Ahora, la compañía ha anunciado desde su cuenta de Twitter oficial que desde este martes los usuarios ya pueden utilizar las imágenes animadas GIF y 'stickers' en movimiento en las respuestas a las Historias de otros usuarios.

PSA: You can now reply to your friends' stories using @GIPHY GIFs! Update your app to try it.