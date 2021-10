Instagram introduce nuevas herramientas para preparar los directos con antelación

MADRID, 14 Oct. (Portaltic/EP) -

Instagram ha anunciado nuevas herramientas para facilitar la gestión de las retransmisiones en directo, como la posibilidad de programarlos con antelación o de realizar pruebas técnicas para asegurarse de que todo funciona correctamente.

Las novedades introducidas por la red social permitirán a los usuarios programar sus directos con hasta 90 días de antelación, con la posibilidad de que los seguidores reciban recordatorios para evitar que se lo pierdan.

La programación de las retransmisiones en directo ya está presente en otras plataformas, como YouTube o TikTok. En Instagram ya está disponible para los creadores a nivel global, y podrán promocionarlo tanto en las publicaciones del 'feed' como en las historias.

Going Live hits different when your followers come through 🙌



Live Scheduling lets you schedule your stream up to 90 days in advance and followers can set reminders to tune in ❤️🔔 pic.twitter.com/8t7BWmjEL7