Instagram permite configurar la cantidad de contenido sensible que se muestra en las sugerencias de Explora

MADRID, 20 Jul. (Portaltic/EP) -

Instagram ha introducido una nueva herramienta que amplía las opciones que limitan los contenidos sensibles que se muestran al usuario en las sugerencias del apartado Explora, para que pueda decidir la cantidad de este tipo de contenido que quiere llegar a ver.

La compañía ya ha introducido herramientas con las que desactivar los comentarios o restringir la interacción con alguien en Instagram para ayudar a tener una experiencia segura en la plataforma. Este martes las amplía con lo que ha denominado 'Control de Contenido Sensible'.

La compañía explica en un comunicado que tiene normas sobre el tipo de contenido que puede aparecer en Instagram para mantener a la gente segura, como la prohibición de la incitación al odio o el acoso.

Pero también tienen normas sobre el tipo de contenido que se muestra en lugares como Explora, Normas de recomendaciones, diseñadas para que el usuario no vea contenido sensible de cuentas que no sigue, aunque no infrinja las normas.

La nueva función permitirá al usuario decidir cuánto contenido sensible se muestra en el apartado Explorar, desde dejar la configuración actual (Limitar) hasta activar el Control de Contenido Sensible para ver más (Permitir) o menos (Limitar aún más) cantidad de algunos tipos de contenido sensible.

El Control de Contenido Sensible se encuentra en el apartado de Configuración de Cuenta, y la opción establecida puede cambiarse en cualquier momento, como señalan desde Instagram, que matiza que hay una excepción: la opción de Permitir no estará disponible para menores de 18 años.