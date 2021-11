Instagram permitirá seleccionar un moderador para los vídeos en directo

MADRID, 15 Nov. (Portaltic/EP) -

Instagram trabaja en nuevas funciones para la red social, con las que permitirá añadir un moderador para gestionar los comentarios de lo vídeos en directo, y reaccionar a las historias con un botón de 'Me Gusta'.

La red social prepara un nuevo botón desde el que un creador podrá elegir a una persona, de la lista de gente que está viendo el vídeo, para que le ayude a moderar los comentarios, como ha mostrado desarrollador y experto en ingeniería inversa, Alessandro Paluzzi.

Esta nueva función se dirige a la administración de los vídeo en directo, y solo permitirá incorporar un moderador, como explica el texto descriptivo de la novedad. Como matiza el desarrollador, requerirá tener actualizada la 'app' a la última versión.

#Instagram is working on the ability to add moderators to the live video ? pic.twitter.com/Aqp0bVttwR