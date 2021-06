Instagram prueba la creación y subida de publicaciones en su versión de escritorio

MADRID, 25 Jun. (Portaltic/EP)

La red social Instagram pueba la posibilidad de crear y subir publicaciones en la versión web de escritorio de su servicio, lo cual permite por primera desde la implementación del servicio en ordenadores de escritorio en 2012.

El consultor de medios Matt Navarra ha compartido este jueves en Twitter el descubrimiento de la función que permite publicar desde la versión de escritorio de Instagram.

Navarra también ha mostrado que está disponible en los iconos de servicios ubicados arriba a la derecha en instagram.com, en una posición entre los Mensajes Directos y la brújula de Explorar. Una portavoz de Facebook, dueño de Instagram, confirmó a Bloomberg la realización de estas pruebas.

La nueva función aparece destacada con un texto que reza: "Ahora puedes crear y compartir publicaciones directamente desde tu ordenador". Al pulsar el icono, con forma de cuadrado con bordes redondeados y un símbolo de 'suma' en el interior, la plataforma dirige a crear una 'Nueva Publicación', para lo que se pueden arrastrar o subir imágenes y vídeos.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO