Portaltic.-Instagram prueba una función que permite publicar vídeos en directo en IGTV

MADRID, 12 Mar. (Portaltic/EP) -



La red social Instagram está trabajando en una nueva función que permitiría a los usuarios publicar sus vídeos en directo en Instagram TV (IGTV), una vez finalizada la retransmisión.



La experta en ingeniería inversa Jane Manchung Wong ha sido quién ha informado a través de su cuenta en Twitter sobre esta nueva función que está probando la compañía.



Al terminar de retransmitir un vídeo en directo aparecen diferentes opciones: compartir en la historia, descargar vídeo o borrar vídeo. A estas tres funciones se ha sumado la de 'compartir en IGTV', según la captura de pantalla publicada por la experta.



Instagram is working on streamlining sharing Live Videos to IGTV after it's ended with this new UI pic.twitter.com/4q57GHcvoQ— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 11, 2020



Wong también ha informado de de un rediseño en la barra de búsqueda, y de la introducción de búsquedas por intereses.