Portaltic.-Instagram prueba la función 'últimas publicaciones' para volver al orden cronológico

MADRID, 14 Feb. (Portaltic/EP) -

La red social Instagram está probando una función llamada 'últimas publicaciones' para que los usuarios puedan ver en orden cronológico las imágenes y vídeos de las cuentas a las que siguen.

Esta nueva función aparecerá como un mensaje al abrir la aplicación, avisando al usuario de que tiene publicaciones pendientes de cuentas a las que siguen.

Según imágenes publicadas por la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong en su cuenta de la red social Twitter, en el mensaje aparecerán dos opciones: "ver publicaciones" o "ahora no". Al elegir la primera opción, se abrirá la nueva función.

Instagram is working on "Latest Posts" feed for catching up feed posts This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same ?? pic.twitter.com/AUMwlZGtUr