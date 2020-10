Portaltic.-Instagram Threads pierde su carácter privado y se convierte en una aplicación de mensajes directos

MADRID, 8 Oct. (Portaltic/EP) -

Instagram Threads permite con su última actualización enviar y recibir mensajes de cualquier usuario, dejando atrás el carácter privado con el que apareció en octubre del año pasado.

La compañía presentó Threads como un "un espacio exclusivo y privado" con el que enviar mensajes solo a los mejores amigos y compartir con ellos fotografías y vídeos de forma instantánea.

La última actualización, no obstante, hace que pierda ese carácter privado y permite "mensajearse con cualquiera". Desde Threads es posible acceder a los mensajes de Instagram, aunque se seguirán priorizando los chats con las personas más cercanas, y los 'estados', una de sus características destacadas, se mantendrán visibles, como adelanta la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong.

