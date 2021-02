Instagram trabaja en un feed vertical para las Historias

MADRID, 4 Feb. (Portaltic/EP) -

Instagram trabaja en el rediseño del 'feed' de Historias para que en lugar de navegar entre ellas en sentido horizontal los usuarios lo hagan en vertical, de forma similar a como interaccionan con el contenido en TikTok.

El 'feed' vertical de las Historias es una característica en desarrollo, todavía no disponible para el público, como ha confirmado un portavoz de Instagram a TechCrunch. Ha sido descubierta por el desarrollador Alessandro Paluzzi.

Paluzzi ha explicado al medio citado que descubrió la característica a partir de indagar en el código. Y ha compartido una captura en la que se ven que la aplicación notifica a los usuarios sobre la navegación de arriba abajo para pasar de una Historia a otra.

#Instagram is working on Vertical Stories ??Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137