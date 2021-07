Portaltic.-Instagram trabaja en Historias exclusivas que solo pueden ver los fans

MADRID, 1 Jul. (Portaltic/EP) -

La red social Instagram se encuentra probando actualmente en un nuevo formato de contenido, las Historias exclusivas, que solamente pueden ver los miembros de un club de fans, lo que apunta a la llegada de nuevas suscripciones de pago.

La función de Historias exclusivas fue descubierta por primera vez escondida en el código de Instagram por el desarrollador experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi, que informa de que se identifican por el color morado.

En las imágenes compartidas por Paluzzi se muestra que el contenido de las Historias exclusivas solo resulta accesible para los miembros de un club de fans, y no resulta posible tomar capturas de pantalla.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members ???? It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss