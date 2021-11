Instagram usa la verificación por selfi para las cuentas que sospecha que sean bots

MADRID, 17 Nov. (Portaltic/EP) -

Instagram ha explicado que usa la función de verificación de la identidad del usuario a través de un vídeo selfi en aquellas cuentas con un comportamiento que les lleve a sospechar que se trata de un 'bot'.

La identificación de usuarios de Instagram mediante un vídeo selfi del rostro desde diferentes ángulos se dio a conocer a principios de esta semana por parte del periodista Matt Navarra.

Ahora, a través de la cuenta de relaciones públicas de Instagram en Twitter, la plataforma ha informado de que este método de verificación no es nuevo, sino que ya lleva aplicándose desde hace más de un año.

Este vídeo, que no se publica en la red social propiedad de Meta, matriz de Facebook, se almacena durante un periodo máximo de 30 días, en los que el propio equipo de Instagram lo revisa, como ha confirmado la compañía.

Instagram doesn't use facial recognition, and we don't use it in video selfies. We introduced video selfies more than a year ago to help confirm that there’s a person behind an account, and not a bot. https://t.co/mQI0oWOGeY