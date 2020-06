Portaltic.-iOS 14 permitirá controlar el iPhone tocando la parte trasera

MADRID, 24 Jun. (Portaltic/EP) -

La nueva versión del sistema operativo de los móviles iPhone que prepara Apple, iOS 14, incluye una nueva función que permite que los usuarios puedan controlar el teléfono tocando dos o tres veces la parte trasera.

Así lo han advertido los primeros usuarios en Twitter, de la versión beta de iOS 14 -que la compañía estadounidense presentó el pasado lunes durante su evento de desarrolladores-, como ha sido el caso del periodista Federico Viticci.

La nueva función, que se conoce como 'Back Tap' en inglés, puede activarse en la beta de iOS 14 a través de las funciones de accesibilidad, ubicadas en los ajustes del sistema, y dentro de ellos, en los ajustes para controles táctiles.

Al habilitar esta característica, los usuarios cuentan con la posibilidad de interactuar con su iPhone tocando la parte trasera del terminal de forma rápida dos o tres veces, y además funciona también con algunas fundas puestas, según Viticci.

iOS 14 has a new Back Tap feature in Accessibility and it's wild. You can perform quick actions by double- or triple-tapping the *back of your iPhone*. Literally quick taps on the back; works with a case on.These include system actions as well as custom shortcuts. pic.twitter.com/87uJU9qAtu