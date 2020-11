Portaltic.-Los iPhone 12 Pro y Pro Max pueden detectar a qué distancia se encuentra una persona gracias a su escáner LiDAR

MADRID, 4 Nov. (Portaltic/EP) -

Apple ha introducido en la última versión beta de su sistema operativo, iOS 14.2 beta, una función para los iPhone 12 Pro y Pro Max que permite detectar a qué distancia se encuentra una persona gracias a su escáner LiDAR.

Esta nueva función formará parte de la aplicación de Lupa y emplea el escáner LiDAR y la cámara gran angular de los iPhone Pro y Pro Max para informar a los usuarios de lo cerca que se encuentra una persona, algo que será de gran ayuda para las personas con problemas de visión.

Al funcionar con la cámara gran angular de los teléfonos, el sistema necesitará luz, por lo que no funcionará en la oscuridad total, según ha informado el portal TechCrunch.

Cuando detecta a una persona cerca, la función informará a qué distancia se encuentra en pies o metros y se va actualizando de forma automática a medida que se acerca o se aleja.

Además, la función indica con un sonido en estéreo la dirección en la que se encuentra la persona, teniendo como referencia la cámara del teléfono.

Esta función también permite que los usuarios establezcan diferentes tonos a determinadas distancias. En este sentido, los usuarios escucharán un tono si una persona se encuentra a más de dos metros y otro diferente si se encuentra dentro de este rango.

Otra de las características de esta función es que también avisa sobre a qué distancia se encuentra una persona mediante vibraciones, siendo más fuertes a medida que se acerca, algo bastante útil para personas con discapacidades auditivas.

Here's how people detection works in iOS 14.2 beta - the voiceover support is a tiny bit buggy but still super cool https://t.co/vCyX2wYfx3 pic.twitter.com/e8V4zMeC5C