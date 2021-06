JBL celebra 75 años con hitos musicales como Tomorrowland, Woodstock o Queen en Wembley en su trayectoria

MADRID, 22 Jun. (Portaltic/EP) -

JBL lleva 75 años poniendo sonido a eventos musicales icónicos como Tomorrowland, Woodstock o el concierto de Queen en el estadio de Wembley, precisamente este último, uno de los conciertos al que los españoles habrían querido asistir, junto con el de los Beatles en Las Ventas.

JBL es actualmente una marca de altavoces y auriculares dentro de Harman, empresa subsidiaria de Samsung Electronics, pero su historia comenzó en 1946 de la mano de su fundador, el ingeniero James Bullough Lansing, en Estados Unidos. Su trayectoria ha estado ligada a momentos históricos de la música, como Tomorrowland, Woodstock o el concierto de Queen en el estadio de Wembley.

Para conmemorar el Día Internacional de la Música, que coincide con el 75º Aniversario de la marca de audio JBL, Harman, en colaboración con OnePoll, ha realizado un estudio con el que analiza el papel de la música en los momentos que han contribuido a la cultura pop y que han supuesto hitos históricos para los oyentes de todo el mundo.

El 83 por ciento de los españoles que han participado en el estudio afirma que la música es una máquina del tiempo capaz de transportarles instantáneamente a un momento concreto. Cuando se les preguntó qué concierto elegirían si pudieran viajar al pasado, el 32 por ciento de los encuestados afirmó que le gustaría haber asistido al concierto de Queen en Wembley o en el Vicente Calderón, seguido de los Beatles en Las Ventas (27%) y el concierto de los Rolling Stones en Madrid (26%).

Los encuestados también señalan que la música les ofrece un medio de evasión cuando se enfrentan a situaciones difíciles, una respuesta en línea con un estudio anterior de OnePoll/HARMAN en el que el 81,5 por ciento de los participantes dijo que la música les había ayudado a hacer frente al autoaislamiento durante la pandemia.

Cuando los oyentes se refugiaron en la música durante el año pasado, el 19 por ciento de los encuestados españoles disfrutaron de los conciertos de 'YoMeQuedoEnCasaFestival', mientras que el 14 por ciento escucharon a Lady Gaga en su concierto 'One World: Together at Home'.

Los participantes coincidieron en gran medida en que la música ayuda a ampliar sus horizontes: el 73 por ciento de los encuestados en España afirmó que la música internacional puede servir de trampolín para apreciar otras culturas.

LOS GUSTOS MUSICALES EVOLUCIONAN CON EL TIEMPO

El estudio destaca que pocas personas mantiene sus gustos musicales con el tiempo: mientras que el 80 por ciento de los encuestados descubrieron su primer artista musical favorito entre los 5 y los 17 años, el 66 por ciento reconoce que su gusto musical ha podido cambiar a lo largo de los años, en parte debido a influencias externas como sus amigos (37%), los canales de música (21%) o hermanos (21%).

No obstante, a pesar de la evolución, la mayoría ha mostrado cierta fidelidad, ya que el 54 por ciento de los españoles afirma que su artista favorito no había cambiado en la última década. Más de la mitad de los participantes (58%) espera que sus hijos tengan un gusto musical similar.

Por otra parte, los recuerdos relacionados con los conciertos, en particular con el primer concierto, son especialmente intensos: los preguntados afirman sentir sensaciones como como felicidad (60%), emoción (43%) o una sensación de energía (41%). Además, el 53 por ciento de los encuestados asistió a su primer concierto entre los 6 y los 17 años, y, por otro lado, el 62 por ciento recuerda cada momento de su primer concierto.

LA CALIDAD DEL SONIDO

En España el 82 por ciento de los encuestados afirma que la calidad es un elemento fundamental para disfrutar plenamente de la música, una respuesta que impulsa una de las principales tendencias que han surgido durante la pandemia: la creciente demanda de equipos de audio de gran calidad.

La compañía destaca que actividades como trabajar, estudiar o hacer ejercicio desde casa, junto con los videojuegos o el seguimiento de concierto en directo y otros contenidos musicales a través de los 'streaming online', han motivado esta tendencia al alza. En este contexto, el 34 por ciento de los encuestados afirma que su altavoz es de los dispositivos electrónicos más importante.