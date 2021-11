El juego en la nube con Xbox Game Pass llega a Xbox Series X y S y Xbox One en España

MADRID, 18 Nov. (Portaltic/EP) -

La función de jugar a videojuegos en la nube del servicio de suscripción Xbox Game Pass Ultimate -anteriormente conocida como Project xCloud- ya está disponible en España para las dos últimas versiones de las consolas de Microsofot, Xbox Series X y S y Xbox One.

El juego en la nube de Xbox Game Pass ya se probaba de forma limitada desde septiembre, pero ahora la subsidiaria de Microsoft lo ha lanzado en 25 países, entre los que se encuentra España, como ha informado Xbox a través de un comunicado.

La función de jugar en 'streaming' desde la nube está disponible solamente para los suscriptores del plan de pago Xbox Game Pass Ultimate, y permite acciones como entrar en los juegos rápidamente sin instalación y ahorrar espacio en el disco duro.

Asimismo, los jugadores pueden unirse a la sesión de un amigo en cuanto reciban la invitación para jugar a un título que no han descargado todavía, así como jugar desde Xbox One a títulos actualmente solo jugables en las nuevas Xbox Series X y S, como Recompile, The Medium y The Riftbreaker.

La nueva característica estará disponible inicialmente desde este miércoles para un número reducido de jugadores, pero Xbox ha asegurado que irá llegando progresivamente a todos los usuarios en las próximas semanas. El juego en la nube sigue en fase beta.