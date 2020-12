Portaltic.-El juego en la nube de Xbox Game Pass llegará a iOS y PC en primavera de 2021

MADRID, 9 Dic. (Portaltic/EP) -

La función de juego en la nube del servicio de suscripción de videojuegos en 'streaming' Xbox Game Pass se extenderá a nuevos dispositivos y a partir de primavera de 2021 será posible usarla también desde móviles iOS -a través de navegadores- y desde ordenadores con sistema Windows.

El juego en la nube de Project xCloud está disponible para los usuarios suscritos a Xbox Game Pass, pero hasta el momento solo se puede utilizar desde móviles Android, la nueva generación de consolas Xbox Series X y S, y la generación pasada de Xbox One.

Ahora, Xbox ha anunciado en el marco de su última emisión Xbox Wire que esta característica estará habilitada en más dispositivos y que llegará en primavera de 2021 a los móviles de Apple, con sistema iOS, y a los ordenadores con Windows 10.

Por el momento, la función de jugar a videojuegos en la nube llegará a los nuevos dispositivos en primavera de 2021 en fase beta.

En el caso de iOS, el juego en la nube estará disponible a través del navegador -para evitar las restricciones de revisión individual impuestas a las aplicaciones en la App Store-, mientras que en el de Windows podrá usarse la app nativa de Xbox Game Pass para jugar.

Xbox ha anunciado también que los seguidores de Xbox han jugado a más de 3.800 títulos diferentes y han dedicado miles de millones de horas a jugar en el último mes, así como que Xbox Game Pass Ultimate desembarcará en nuevos mercados como Australia, Brasil, Japón y México (todos en 'preview' actualmente) en el nuevo año.

Además, la compañía ha anunciado los títulos que llegarán a Xbox en 2021, entre los que se incluyen CrossfireX, 12 Minutes (exclusivo), Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Far Cry 6, Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine, Chorus, Ruined King: A League of Legends Story, Scarlet Nexus, Balan Wonderworld, Resident Evil Village, The Artful Escape, Echo Generation, Songs of Iron, Tunic, Sable, Bright Memory Infinite, Way to the Woods, Echo Generation y Outriders.