Portaltic.-Los jugadores expulsados de Pokémon GO reclaman que Xiaomi activó automáticamente el acelerador de juegos

02/10/2019

Los jugadores expulsados de Pokémon GO reclaman que Xiaomi activó automáticament

MADRID, 2 Oct.

Los usuarios de teléfonos móviles de Xiaomi expulsados en los últimos días del videojuego Pokémon GO por el uso de un acelerador identificado como trampas por la desarrolladora han reclamado ahora que fue el fabricante quien activó de forma automática esta herramienta en sus terminales.

Según ha comunicado a Europa Press Oscar Sendra, usuario de Pokémon GO y creador de un grupo de Telegram de jugadores afectados, el baneo de Niantic ha afectado mayoritariamente a usuarios de los 'smartphones' Redmi 5 y Redmi Note 5 con el sistema operativo Android 8 Oreo a través de la capa de personalización MIUI 10.3.2.

Este lunes, el estudio de videojuego Niantic admitió a través de su cuenta oficial de Twitter que estaba estudiando la expulsión e incluso eliminación de cuentas de una serie de jugadores de Pokémon GO desde dispositivos Xiaomi, acusados de cometer trampas.

La razón de la expulsión reside en la utilización de una herramienta aceleradora para el uso de los videojuegos en algunos terminales de Xiaomi que hacen uso de su capa de personalización MIUI. Este acelerador, presente en la función GameTurbo, según aseguran los jugadores afectados, fue activado automáticamente por el fabricante, y no por los usuarios.

No obstante, los jugadores reclaman que sus protestas no han sido escuchadas hasta el momento por Niantic a pesar de que aseguran no haber realizado trampas, y para visibilizar el problema han comenzado a utilizar el 'hashtag' #NianticStopBanXiaomi en la red social Twitter.