Portaltic.-La Junta de Supervisión de Facebook no estará lista hasta finales de otoño

MADRID, 9 Jul. (Portaltic/EP) -

Facebook ha anunciado que su Junta de Supervisión, que ayudará a tomar decisiones de forma independiente sobre moderación de contenido en las plataformas de la compañía, no estará lista hasta finales de otoño, es decir, después de las elecciones norteamericanas, que se celebrarán en noviembre.

La Junta de Supervisión ha explicado a través de su cuenta en la red social Twitter que, a pesar de lo mucho que le gustaría "comenzar oficialmente la tarea de proporcionar supervisión independiente de las decisiones de contenido", lamenta no poder hacerlo hasta "finales de otoño".

Asimismo, la Junta ha señalado que no espera que "comparta regularmente opiniones más allá de las decisiones sobre contenido y recomendaciones de políticas para Facebook". "Nuestro enfoque es construir una institución sólida que brinde resultados concretos a largo plazo", ha añadido.

