Portaltic.-El kit de juego adaptativo de Logitech y Fairphone 3+, entre las 100 mejores innovaciones de 2020 destacadas por Time

MADRID, 30 Nov. (Portaltic/EP) -

Las videoconsolas de nueva generación de Microsoft y Sony, el teléfono sostenible Fairphone 3+, el kit de juego adaptativo de Logitech y el alisador de pelo Dyson Corrale se encuentran recogidos en la lista de las cien mejores innovaciones de 2020 que ha destacado la revista Time.

Time ha recogido las cien invenciones que "cambian la forma en que vivimos, trabajamos, jugamos y pensamos en lo que es posible", una lista que cuenta con desarrollos tecnológicos entre los seleccionados.

Surface Duo de Microsoft y la cámara Sony a7C se encuentra entre las mejores innovaciones del año en la categoría de 'Electrónica de consumo', el primero por permitir "echar un vistazo al futuro de la informática móvil" y el segundo por ser una cámara compacta sin espejo 'full-frame'.

Aunque acaban de aterrizar, las videoconsolas de nueva generación, Xbox Series X y PlayStation 5, también tienen un hueco en el listado, en el apartado de 'Entretenimiento', por la actualización que suponen en el ámbito de los videojuegos. Comparten categoría con el título Animal Crossing: New Horizons, para Nintendo Switch, el televisor vertical The Sero, de Samsung; o la plataforma Nvidia GeForce Now.

El teléfono sostenible Fairphone 3+ se ha recogido dentro de la categoría de 'Bien social', por animar a los usuarios a utilizar su dispositivo más tiempo, gracias a su sistema de elementos reemplazables y una vida útil de cinco años. En 'Belleza', Times ha incluido Dyson Corrale, por usar placas flexibles "que se mueven con el pelo" y un sensor que regula la temperatura cien veces en un segundo.

La innovación tecnológica está también presente en el apartado de 'Accesibilidad', donde la revista ha recogido el kit de juego adaptativo de Logitech, que permite personalizar los distintos elementos de un controlador para hacer la experiencia de juego más inclusiva, o la solución auditiva Earlens, que "en lugar de aumentar el sonido, recrea el efecto de las ondas sonoras". También incluye el accesorio para sillas eléctrica Luci, para evitar choques y caídas, y un encaje para los miembros artificiales que mejora la comodidad.

2020 está marcado por la pandemia de coronavirus, y por ello, cobran importancia las innovaciones enfocadas a la salud en el hogar y la monitorización de la enfermedad. En este sentido, Times ha recogido el anillo inteligente Oura, que se ha utilizado en el final de temporada de la NBA para controlar los contagios de Covid-19, y el mapa de monitorización de la Covid-19 del Centro de recursos de coronavirus Johns Hopkins.

La plataforma de verificación mediante fotografía y vídeo, Truepic Foresight; el televisor 'life-style' de Samsung para exterior, The Terrace; el set de programación para niños Matatalab Pro; y los dispositivos LG Wing y Lenovo Flex 5G se encuentran en la mención especial que hace la revista Time.