El lanzamiento de Battlefield 2042 se retrasa hasta el 19 de noviembre

MADRID, 16 Sep. (Portaltic/EP) -

Battlefield 2042, la nueva entrega de la saga de juegos de disparos de Electronic Arts (EA) iba a lanzarse inicialmente en octubre, pero la compañía ha decidido posponerlo hasta el 19 de noviembre debido a los retos que ha planteado la pandemia en el desarrollo de este título.

EA anunció en junio Battlefield 2042 para la nueva generación de consolas PS5 y Xbox Series X, la pasada (PS4 y Xbox One) y PC. En este título habrá partidas de hasta 128 jugadores y eventos en tiempo real que reconfiguran el campo de batalla y el combate táctico.

Inicialmente, el juego iba a llegar a las plataformas el 22 de octubre, pero el equipo de Battlefield ha informado a través de un comunicado su retraso, siendo la nueva fecha el 19 de noviembre.

El motivo se encuentra en la pandemia. “Dada la escala y el alcance del juego, esperábamos que nuestros equipos volvieran a estar juntos de vuelta en los estudios a medida que avanzamos hacia el lanzamiento. Dado que las condiciones actuales no permiten que eso suceda de manera segura, y con todo el arduo trabajo que los equipos están haciendo desde casa, creemos que es importante tomarnos el tiempo adicional para cumplir con la visión de Battlefield 2042 para nuestros jugadores”, explica el comunicado.

