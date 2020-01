Portaltic.-El lanzamiento de Cyberpunk 2077 se retrasa al 17 de septiembre

MADRID, 17 Ene. (Portaltic/EP) -

CD Project Red, el estudio de videojuegos encargado del desarrollo de videojuego Cyberpunk 2077, ha anunciado que su el lanzamiento de este título, que estaba previsto para el mes de abril, se retrasará al 17 de septiembre.

Aunque la compañía ha asegurado que actualmente Cyberpunk 2077 "está completo y es jugable", ha defendido en un comunicado difundido en Twitter que necesita más tiempo para "terminar las pruebas de juego, añadir arreglos y pulir detalles".

La desarrolladora, que espera que su videojuego sea "un logro para esta generación generación", ha asegurado que posponer el lanzamiento le dará "unos valiosos meses necesarios para hacer el juego perfecto".

We have important news regarding Cyberpunk 2077's release date we'd like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV