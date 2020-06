Portaltic.-El lanzamiento de Cyberpunk 2077 vuelve a retrasarse al 19 de noviembre

MADRID, 19 Jun. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos encargado en el desarrollo del videojuego Cyberpunk 2077, CD Project Red, ha anunciado que el lanzamiento del título, previsto inicialmente para abril y después para el 17 de septiembre, volverá a retrasarse al 19 de noviembre.

CD Project Red ha anunciado la nueva fecha de lanzamiento de Cyberpunk 2077 a través de su cuenta en la red social Twitter, señalando que el juego "no está listo".

"Los que estáis familiarizados con la forma en la que hacemos los juegos, sabéis que no lanzamos juegos que no están listos", señala el comunicado. "'Listo cuando esté terminado' no es una frase que utilizamos solo porque suena bien", añade.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

La desarrolladora ha afirmado que por ahora ya está acabado el "contenido y el 'gameplay'", así como "las misiones, escenas, habilidades, objetos" y todas las aventuras que Night City "tiene que ofrecer".

Asimismo, CD Project Red ha afirmado que esta semana ya hay periodistas de todo el mundo que están probando el juego y que en breves publicarán sus opiniones.

En enero, la desarrolladora anunció un primer retraso del lanzamiento del videojuego, aunque afirmó que el juego ya estaba "completo y es jugable", pero que necesitaba más tiempo para "terminar las pruebas de juego, añadir arreglos y pulir detalles".

El videojuego de acción, ambientado en la ciudad ficticia de Night City, fue uno de los protagonistas del E3 de 2019, cuando se anunció que contaría con el actor de cine estadounidense Keanu Reeves, conocido por las sagas Matrix y John Wick, entre otras.