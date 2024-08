Portaltic.-El lanzamiento de Indiana Jones y el anuncio de Borderlands 4 inaguran Gamescom 2024

MADRID, 21 Ago. (Portaltic/EP) -

Borderlands 4 el próximo año, pero antes, el 9 de diciembre lo hará Indiana Jones y el Gran Círculo, como se ha conocido en la ceremonia inaugural de la feria de videojuegos Gamescom, que se ha celebrado este martes por la noche.

Firmas del sector como 2K y Xbox, y otras más recientes como Netflix y Amazon, han compartido algunas novedades de sus títulos durante la 'Gamescom Opening Night Live', presentada por el periodista especializado Geoff Keighley.

2K ha anunciado una nueva entrega de Borderlands, el cuarto título principal y séptimo de la franquicia. Estará disponible el próximo año para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store.

El juego de estrategia Sid Meier's Civilization VII estará disponible en todo el mundo el 11 de febrero, con soporte para juego cruzado y progresión cruzada, en PlayStation 4 y 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store.

Este título tiene como narradora a la actriz Gwendoline Christie e incorpora cracterísticas como las Eras y la posibilidad de seleccionar líderes y civilizaciones de forma independiente para mezclar y combinar bonificaciones de partida.

Mafia: The Old Country (2025) llevará a los los jugadores al inframundo de la Sicilia de los años 1900, con una historia que permitirá descubrir los orígenes del crimen organizado. Llegará a PlayStation5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Xbox, por su parte, ha confirmado la fecha de lanzamiento de Indiana Jones y el Gran Círculo, que llegará primero a Xbox Series X|S y PC el 9 de diciembre, y en primavera del próximo año a PlayStation 5.

La firma tecnológica también ha mostrado tráilers de Age of Mythology: Retold (4 septiembre), la misión de campaña 'Los más buscados' de Call of Duty: Black Ops 6 (25 de octubre), Ara: History Untold (24 septiembre), Towerborne (acceso anticipado 10 de septimebre).

Asimismo, ha compartido nuevos contenidos que llegan a sus principales franquicias. Es el caso de The War Within, que introducirá el 26 de agosto en World of Warcraft la saga The Worldsoul, considerada por Blizzard como "el arco argumental más ambicioso en la historia de WoW".

Starfield, por su parte, se ampliará con la expansión Shattered Space (30 septiembre), con la que se visitará el mundo natal de la Casa Va'ruun, mientras que Diablo IV recibirá el 8 de octubre Vessel of Hatred, una expansión que introduce los mercenarios.

Otros títulos anunciados con Masters of Albion, del estudio de desarrollo 22cans; Squid Game, de Netflix; Batman: Arkham Shadow para Meta Quest 3; Herdling, de Okomotive; Marvel Rivals, de Marvel Games y Netease Games; King of Meat, de Glowmade y Amazon Games; y Goat Simulator Remaster.