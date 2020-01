Portaltic.-El lanzamiento de Marvel's Iron Man VR se retrasa al 15 de mayo

MADRID, 17 Ene. (Portaltic/EP) -

El desarrollador de videojuegos Camouflaj ha anunciado que el lanzamiento de Marvel's Iron Man VR para PlayStation se retrasará al 15 de mayo de 2020 con el fin de mejorar la experiencia para los jugadores.

Ha sido a través de la cuenta de Twitter de Camouflaj, desarrolladora del juego, donde se ha anunciado el cambio de fecha para el lanzamiento del Iron Man VR. El juego de realidad virtual iba a salir al mercado el 28 de febrero de este año.

Sin embargo como ha declarado el estudio con sede en Seattle (Estados Unidos), se va a retrasar el lanzamiento al 15 de mayo con el fin de mejorar algunos aspectos del videojuego y ofrecer un producto a la altura de las expectativas de los jugadores.

Iron Man VR se une a Final Fantasy VII Remake, Marvels Avengers y Cyberpunk 2077, los cuales también anunciaron retrasos de lanzamiento en los últimos días.

In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we’ve made the difficult decision to move Marvel’s Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You’ll be hearing from us again soon!