Portaltic.-Lenovo presenta su catálogo navideño con el despertador inteligente y la familia Yoga como protagonistas

Lenovo ha presentado este miércoles en Madrid su catálogo de productos para estas Navidades, con sus dispositivos conectados para el hogar inteligente -entre los que destaca el nuevo despertador Lenovo Smart Clock-, los nuevos PC de la familia Yoga y los dispositivos enfocados al 'gaming' como protagonistas.

La compañía ha destacado la importancia de "abrir mercados y nuevas líneas de negocio" durante la presentación de su despertador inteligente, que está disponible desde este mismo miércoles en España por 89,99 euros. Así lo ha anunciado Jorge Madrigal, director para la región EMEA de la división de Smart Devices de Lenovo, quien asegura que están "reinventado el despertador para el dormitorio".

En este sentido, explica que han querido mantener algunas funciones del despertador clásico, adaptándolo a los nuevos tiempos, lo que implica la introducción de la tecnología más puntera y la integración del asistente de voz Google Assistant con todas sus nuevas funcionalidades. De esta forma, los usuarios pueden controlar otros dispositivos conectados desde su despertador.

El Lenovo Smart Clock cuenta además con una pantalla de 4 pulgadas; un 'modo amanecer', que permite ir incrementando el brillo de la pantalla gradualmente por la mañana para simular la salida del sol en la habitación; o un conector USB para poder cargar el móvil directamente desde este dispositivo, entre otras especificaciones. Asimismo, busca potenciar la privacidad de los usuarios en su dormitorio permitiendo silenciar los micrófonos con un botón físico.

En el hogar conectado, la compañía cuenta también con su Lenovo Smart Display (en configuraciones de 8 y 10 pulgadas), la tableta Lenovo Yoga Smart Tab -el dispositivo 'premium' de la marca en este segmento, con su característico soporte cilíndrico- y la versión Lenovo Smart Tab, que mezcla la tableta con una base a modo de altavoz a la que se acopla el dispositivo.

LA MOVILIDAD Y EL 'GAMING', CLAVES EN LOS PC

En este evento, la compañía también ha hecho repaso de su catálogo de PC de cara a las fechas más importantes del año. "En unas semanas se producen buena parte de las ventas de todo el año y tenemos que estar preparados", ha reconocido Miguel Hernández, director de Producto de Lenovo Iberia. Por ello, confía en su portfolio, que "cubre todas las necesidades del mercado".

En el segmento más 'premium' Lenovo sitúa a la familia Yoga, que incluye convertibles, equipos con las prestaciones más altas y dispositivos 'all in one'. Este año, la compañía ha apostado por una mejora generalizada de las pantallas y ha mantenido sus esfuerzos en lo que respecta a la batería, "buscando la misma experiencia que en los teléfonos móviles", de forma que el usuario pueda cargar el ordenador por la noche y pasar todo el día usándolo.

En cualquier caso, para evitar contratiempos, todos los terminales incluyen un sistema de carga rápida que promete hasta dos horas de uso con 15 minutos de carga. Por otra parte, estos ordenadores incluyen nuevas opciones inteligentes, que van desde cambiar los documentos de una pantalla a otra con una simple mirada hasta parar los contenidos audiovisuales que estamos consumiendo si el ordenador detecta que nos salimos del ángulo de visión.

Otra de las familias clave para Lenovo es IdeaPad, que congrega buena parte de las ventas de portátiles al tratarse de equipos que van desde los 500 a los 1.100 euros. Aquí destacan el convertible '2 en 1' IdeaPad C340, disponible a partir de 699 euros con procesador Intel de 10ª generación, o los IdeaPad S540 y S340, que parten de los 429 euros.

Por último, Lenovo presta especial atención al sector 'gaming' con portátiles de la gama Legion que cuentan con la potencia necesaria para que los juegos funcionen a niveles óptimos, pero, al mismo tiempo, cuida el diseño para que estos portátiles puedan usarse en el día a día. En este segmento destaca el modelo Legion Y540, que está disponible a partir de 999 euros.

LENOVO FABRICA EL 70% DE SUS PRODUCTOS

En este contexto, el director general de Lenovo Iberia, Alberto Ruano, ha destacado que el potencial de Lenovo va más allá de sus dispositivos. "Somos dueños de nuestras fábricas y podemos atender cualquier necesidad del mercado", afirma Ruano, que insiste en que el 70 por ciento de los productos que venden los fabrican ellos mismos.

Esto permite a la empresa "estar en todos los mercados con todo tipo de soluciones", así como tener especialistas para cada uno de los sectores. "El mercado valora que seamos flexibles a la hora de fabricar. El hecho de ofrecer configuraciones diferentes para cada uno de los productos nos da una ventaja frente a nuestros competidores", concluye Ruano.