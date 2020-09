Portaltic.-LG aclara que sus televisores de 2018 recibirán el soporte para AirPlay 2 y HomeKit

MADRID, 7 Sep. (Portaltic/EP) -

LG ha rectificado y ha anunciado que sus modelos de televisores lanzados en 2018 recibirán a lo largo de este año el soporte para las aplicaciones AirPlay 2 y HomeKit de Apple, que permiten la interacción y la reproducción de contenido desde dispositivos iOS de Apple, así como la app de Apple TV.

Este anuncio llega después de que la pasada semana la compañía surcoreana asegurase a través de su cuenta de Twitter oficial de Reino Unido "no tener planes" para lanzar estos servicios en sus televisores anteriores al año 2019 -en los que ya se encuentran disponibles-, como recoge el portal MacRumors.

Ahora, y siguiendo la línea de un documento técnico anterior que aseguraba que la compatibilidad con AirPlay 2 y HomeKit llegaría a sus televisores de 2018 este año, LG ha aclarado su postura y vuelto a sus planes originales.

La compañía surcoreana ha asegurado, nuevamente a través de su cuenta oficial en Reino Unido que, desde este lunes, "los consumidores de todo el mundo ya pueden disfrutar de la aplicación de Apple TV en los televisores LG 2018 OLED y Super UHD, seguidos de los modelos UHD TV".

Customers worldwide can now enjoy the Apple TV app on LG 2018 OLED and Super UHD TVs, with UHD TV models to follow. LG's 2018 TVs will add support for Apple AirPlay 2 and HomeKit later this year, and more details will be shared when these features become available