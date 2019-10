LG G8 ThinQ, V50 ThinQ y V50s ThinQ, los primeros móviles de LG en acceder a la vista previa de Android 10

Publicado 16/10/2019 18:10:29 CET

MADRID, 16 Oct. (Portaltic/EP) -

LG Electronics lanzará el LG Preview Program a finales de octubre, un programa para que sus clientes prueben el sistema operativo Android 10, siendo el primer dispositivo en el que se aplicará el LG G8 ThinQ, y se ampliará a V50 ThinQ y V50s ThinQ.

Con este programa de vista previa para probar Android 10, LG introducirá una nueva interfaz de usuario más intuitiva, acompañada de la navegación mediante gestos, que permite manejar el terminal sin tener que tocarlo con solo mover la mano delante de la pantalla.

Esta nueva interfaz de usuario llegó el pasado 11 de octubre a LG V5OS ThinQ en Corea, como anuncia en un comunicado en un comunicado, y planea extenderlo a los terminales LG G8 ThinQ y el LG V50 ThinQ.

Aquellos clientes que quieran experimentar con este nuevo sistema pueden solicitarlo a través de la aplicación de LG Quick Help, con la que vienen equipados los 'smartphones' de la compañía surcoreana. Todas las actualizaciones y descargas se hacen mediante el sistema 'Over The Air' (OTA).

En el comunicado, LG ha declarado que la vista previa de Android 10 estará disponible a finales de octubre, primero para LG G8 ThinQ, y posteriormente para V50 ThinQ y V50s ThinQ. Espera ofrecer una versión estable del sistema operativo antes de fin de año.