Portaltic.-Llega a España The Sero, el televisor de Samsung que puede verse en vertical

Llega a España The Sero, el televisor de Samsung que puede verse en vertical

Llega a España The Sero, el televisor de Samsung que puede verse en vertical - SAMSUNG

MADRID, 8 Jun. (Portaltic/EP) -

Samsung ha lanzado este lunes en España su nueva gama de televisores de estilo de vida, con nuevos modelos de las familias The Serif y The Frame pero entre los que destaca The Sero, un modelo de televisor con un sistema de rotación que puede verse tanto en horizontal como en vertical.

Esta gama de televisores 'lifestyle' combina la tecnología de imagen Quantum LED de Samsung con nuevos tipos de diseño y se orienta para los usuarios que "desean que los equipos puedan integrarse completamente en sus estilos de vida", como ha explicado Nacho Monge, director de Marketing de AV en Samsung Electronics en un comunicado de la compañía.

Samsung ha anunciado la irrupción en el mercado español de un nuevo formato: The Sero, el único televisor del mundo que cambia entre la orientación horizontal y vertical, "tal y como lo hace cualquier 'smartphone'", como señalan desde la compañía.

Este formato permite a los usuarios disfrutar de cualquier formato de contenido y cambiar la orientación de la pantalla, a través de la función 'mobile mirroring', con un simple comando a través del 'smartphone'.

The Sero, que significa 'vertical' en coreano, está pensado para cubrir las necesidades de los denominados 'millenials' y miembros de la generación Z, ya que según IAB, un 92,3 por ciento de los usuarios, principalmente los jóvenes, ve la televisión mientras utiliza el 'smartphone' para chatear o ver sus redes sociales.

The Sero ya está disponible en España, con un tamaño de 43 pulgadas, por un precio recomendado de 1.499 euros.

NUEVOS THE SERIF Y THE FRAME

En 2016, Samsung lanzó el primer televisor de diseño de Samsung, The Serif, y ahora ha sido renovado en cuanto a su tecnología de imagen, lo que permite reproducir hasta un millón de colores a cualquier nivel de brillo.

Cuenta con un diseño firmado por los hermanos Bouroullec, dos reconocidos diseñadores franceses, que hace que este televisor "se funda como un objeto decorativo en el hogar". La nueva versión ofrece los nuevos colores 'Blanco Nieve' y 'Azul Cielo' y formatos de 43 y 49 pulgadas, que ya se venden por 999 y 1.199 euros, respectivamente, en España.

Por su parte, la familia The Frame, que puede usarse como televisor y también como marco para mostrar obras de arte de diferentes museos del mundo como el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza o el Hermitage (Rusia), ha incluido nuevos modelos de 32 y 75 pulgadas.

Las nuevas versiones de The Frame que llegan a España incorporan funciones de Inteligencia Artificial para sugerir obras de arte de acuerdo con los gustos del usuario. Cuentan con marcos magnéticos en cuatro colores diferentes: blanco, negro, madera beige y wengué.

La nueva versión de The Frame de 75 pulgadas ya se vende en España por 2.677 euros.