Portaltic.-Un 'malware' que permanece incluso tras el reseteo infecta a 45.000 móviles Android

Publicado 30/10/2019 11:55:44 CET

MADRID, 30 Oct. (Portaltic/EP) -

La compañía de ciberseguridad Symantec ha detectado una aplicación maliciosa para dispositivos Android, conocida como Xhelper, que es en realidad un 'malware' que ha infectado a 45.000 móviles en todo el mundo en los últimos seis meses.

Xhelper se considera una amenaza persistente avanzada (APT, por sus siglas en inglés), ya que es capaz de permanecer en los dispositivos móviles tras desinstalar la 'app' e incluso después del reseteo, según explica un informe de Symantec.

Este 'software' malicioso se esconde del usuario y no se muestra en la lista de 'apps' instaladas, ya que no ofrece una interfaz de usuario normal, sino que es solo un componente, y tampoco puede activarse de forma manual, ya que no instala ningún icono.

Xhelper se activa a través de eventos externos, como cuando el dispositivo se conecta o desconecta de una fuente de alimentación, cuando se instala o desinstala una aplicación e incluso cuando el móvil se resetea. El 'malware' funciona en segundo plano para no resultar afectado por el ahorro de batería y está programado para reiniciarse automáticamente si se detiene.

Una vez logra acceso al dispositivo, este virus carga su código malicioso en la memoria y conecta al dispositivo al servidor de los cibercriminales, desde donde difunde diversos programas maliciosos para el robo de datos o incluso hacerse con el control del móvil, y otros usuarios también se han visto afectados por 'malware' publicitarios.

La aplicación ha afectado a 45.000 usuarios de móviles con sistema Android en todo el mundo en los últimos seis meses, desde su detección en marzo, aunque estos se concentran especialmente en Rusia, India y Estados Unidos. Ninguna de las aplicaciones afectadas se encontraban en Google Play.