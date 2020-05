Portaltic.-Una manifestación virtual de 120.000 padres reclama protección contra depredadores sexuales para los niños en Minecraft

MADRID, 27 May. (Portaltic/EP) -

Un grupo de 120.000 padres se ha unido para firmar una petición con la que reclaman a Microsoft una mayor protección de los niños que juegan al videojuego Minecraft ante los depredadores sexuales y ha comenzado a realizar actos de manifestación virtuales como la colocación de una pancarta en el videojuego.

ParentsTogether, como se conoce al grupo, exige a Microsoft "que realice cambios en la popular función de chat del juego donde los depredadores sexuales habitualmente entran en contacto y abusan de niños", como aseguran en un comunicado.

Entre las medidas que reclama la asociación, que cuenta con dos millones de miembros, se encuentran la incorporación de moderadores humanos a los chats grupales del juego y que Microsoft establezca límites a los mensajes privados, donde denuncian que se produce el abuso a menores de edad.

Para reclamar estos cambios, el grupo de padres han encargado a un artista la colocación de una instalación virtual en forma de pancarta de grandes dimensiones en Minecraft, que ya puede verse en el servidor UnraveledMC (coordenadas 1681.851 / 119.73653 / 1820.818).

BREAKING: We just commissioned an art installation within @Minecraft calling out @Microsoft’s failure to protect kids from sexual predators: pic.twitter.com/pvwncEAxzQ