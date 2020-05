Las marcas chinas triunfan en España: Xiaomi lidera el mercado y Oppo incrementa su distribución un 1.024%

MADRID, 7 May. (Portaltic/EP) -

Las marcas chinas Xiaomi y Oppo han sido las que más han crecido en ventas a distribuidores en España durante el primer trimestre de 2020, lo que ha permitido que Xiaomi se sitúe a la cabeza de las cinco marcas más vendidas.

Xiaomi ha experimentado un crecimiento interanual del 48 por ciento en las ventas de 'smartphones' (entendidas como distribución a los vendedores) en España, un dato que le ha empujado a la primera posición, hasta alcanzar el 28 por ciento del mercado, según los datos de la consultora Canalys, del primer trimestre de 2020, que ha recogido el presidente de la compañía, Zhou Zi Chew.

Por su parte, Oppo ha experimentado el mayor crecimiento de las cinco marcas que se encuentran en el Top 5 del mercado español. En concreto, ha crecido un 1.024 por ciento respecto al año pasado, hasta ocupar un 3 por ciento del mercado, quedando en quinta posición.

Entre ambas compañías se encuentra Huawei, que ocupa la segunda posición con un 24 por ciento del mercado, pero que refleja un descenso de las ventas del 14 por ciento en términos anuales. Le sigue Samsung, que ha experimentado un descenso del 20 por ciento, y Apple, que en su caso ha sido del 8 por ciento. Ambas ocupan la tercera (22%) y cuarta (12%) posición en el ranking.

Canalys numbers for Q1 2020 are out! @Xiaomi was the only smartphone company to grow in Western Europe last quarter, growing at 79% YoY. Thank you to all our Western European fans for the support! pic.twitter.com/yOpB0U58Ki