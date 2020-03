Portaltic.-Mario Kart Tour tendrá modo multijugador a partir del 9 de marzo

MADRID, 3 Mar. (Portaltic/EP) -

Mario Kart Tour, el videojuego móvil de carreras desarrollado por Nintendo para los sistemas operativos Android e iOS, lanzará el modo multijugador el próximo 9 de marzo.

Los jugadores de esta versión del videojuego para móviles llevan esperando el modo multijugador desde que se lanzó a finales de septiembre del año pasado.

Nintendo ha señalado que tras dos versiones beta, lanzará oficialmente el modo multijugador el próximo 8 de marzo a las 20.00 (hora estándar del pacífico), por lo que estará disponible en España a partir del 9 de marzo a las 5.00 horas (peninsular).

Según ha informado la compañía a través de Twitter, el juego contará con tres tipos de carreras: con amigos u otros usuarios cercanos, carreras estándar o carreras Oro.

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they're in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560