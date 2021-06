Marvel's Avengers corregirá el fallo en PS5 que muestra en pantalla información personal del jugador

MADRID, 23 Jun. (Portaltic/EP) -

El estudio de desarrollo de Marvel's Avengers ha aconsejado a los jugadores que eviten hacer retransmisiones de este juego debido a un fallo que muestra información personal del jugador en la pantalla, para el que este miércoles tendrá listo una solución.

Marvel's Avengers, desarrollado por Crystal Dynamics y Eidos Montréal, ambos dentro de Square Enix, ha puesto en riesgo la información personal de los jugadores en PlayStation 5, donde el título muestra en pantalla tanto la dirección IP como el usuario.

Esta información aparece en una línea de texto en la parte inferior de la pantalla, especialmente cuando los jugadores participan en una partida en línea.

Los responsables del juego han asegurado este martes que son conscientes del error y han asegurado que estaban trabajando en una solución, que debería empezar a distribuirse este miércoles, según ha comunicado la cuenta oficial del juego en Twitter.

Mientras la solución llega, se ha aconsejado a los jugadores que eviten realizar tanto retransmisiones de las partidas como compartir capturas de pantalla, ya que pueden mostrar la información personal.

We are currently testing a solution to the issue of personal information, including the player's IP address and username, being displayed on screen on PS5 and plan to deploy a hotfix tomorrow at around 8AM PT.