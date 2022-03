Meta bloquea las cuentas de algunos usuarios que no activaron Facebook Protect a pesar de ser advertidos

MADRID, 22 Mar. (Portaltic/EP) -

La red social Facebook, propiedad de Meta, ha bloqueado el acceso a algunos usuarios que no activaron su programa de seguridad avanzada a pesar de haber recibido una notificación por vía 'email' para inscribirse.

Facebook Protect es un programa diseñado para aquellas personas que pertenecen a comunidades clave dentro del debate público y pueden ser objetivo de ciberataques, como pueden ser defensores de los derechos humanos, periodistas o funcionarios públicos.

A finales de 2021, Meta empezó a exigir a este tipo de usuarios en Estados Unidos la implementación de este sistema de seguridad avanzada y lo hizo mediante el envío de correos electrónicos en los que disponía un enlace para activarlo antes del 17 de marzo.

Sin embargo, muchos usuarios confundieron este correo electrónico, enviado desde la dirección security@facebookmail.com, con correo basura o 'spam', por lo que ignoraron estas advertencias, según ha informado The Verge.

Ahora, varios usuarios han reportado problemas en el inicio de sesión de sus cuentas en Facebook. Cuando han querido acceder a la red social, han recibido un mensaje en el que se indica que la cuenta permanecerá bloqueada hasta que se proceda manualmente a la activación de Facebook Protect.

Para poder hacerlo, ofrece tres opciones: la autenticación mediante una aplicación destinada a ello, como Google Authenticator o Duo Mobile; el envío de un mensaje de texto (SMS) a un dispositivo; o el uso de una llave de seguridad física.

Sin embargo, algunos de los usuarios afectados han asegurado a través de Twitter que algunas de estas opciones, como la de SMS o la clave de seguridad, en muchos casos, no han funcionado.

Por el contrario, otros usuarios han reportado a través de esta red social que Facebook les exige medidas de seguridad, como la autenticación en dos factores, a pesar de no haber solicitado el servicio de Facebook Protect.

Además, han asegurado que este sistema de seguridad tampoco funciona correctamente y que no han podido acceder a sus cuentas a pesar de seguir los pasos de seguridad solicitados.

Asimismo, The Verge ha adelantado que otros usuarios también han encontrado problemas para poder activar este programa de seguridad y que, debido a eso, han visto cómo sus cuentas han sido bloqueadas.

Por su parte, el director de política de Seguridad de Meta, Nathaniel Gleicher, ha compartido información adicional sobre cómo completar la inscripción a Facebook Protect a través de su perfil de Twitter.

"Seguiremos mejorando el proceso de inscrición y las notificaciones para evitar confusiones y seguiremos iterando. Parte de nuestro objetivo es lograr que todas las personas de estas comunidades estén protegidas por medidas de seguridad básicas", ha comentado.

También ha informado de que el equipo encargado de la seguridad de Facebook está analizando "casos aislados" de personas que hayan tenido problemas para unirse al programa y ha mandado un mensaje de agradecimiento a todos los afectados por su paciencia.

La compañía tecnológica comenzó las pruebas de Facebook Protect en 2019 e, inicialmente, solo estaba disponible en Estados Unidos. En septiembre de 2020 comenzó su expansión global y llegó a España el pasado mes de febrero.

5/ We’re looking into isolated examples where people may need help enrolling in the program. Thank you for your patience and we really appreciate people taking steps to secure their accounts.